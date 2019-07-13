Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости вчера в 16:23

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Устранивших замечания перед запуском «Протона-М» специалистов представят к госнаградам

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Говорит Москвавчера в 11:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова

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Гаджеты

У операционной системы Huawei новое название

Компания Huawei продолжает работать над операционной системой Hongmeng (также известна под именами Ark и Oak), однако точной даты выхода у неё пока нет, как нет и коммерческого названия.
Обновлено в 02:00
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
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Умерла актриса из сериала «Стартрек»

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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

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Обновлено 12 июля в 13:31
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Происшествия

Грузовик насмерть сбил четырех рабочих в Башкирии

Четверо дорожных рабочих стали жертвами ДТП в Башкирии. Грузовик наехал на людей, которые красили ограждение на мосту.
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Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
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UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами

В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
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Происшествия

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
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В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
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«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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