Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости вчера в 16:23

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Устранивших замечания перед запуском «Протона-М» специалистов представят к госнаградам

ТАССвчера в 16:43

Рогозин поблагодарил подчинённых за запуск обсерватории «Спектр-РГ»

Говорит Москвавчера в 11:30

Рогозин рассказал о непростом пуске «Протона» со «Спектром-РГ»

Взгляд.рувчера в 11:19

Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом

Ведомостивчера в 12:38

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Московский Комсомолецвчера в 12:01

Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»

Газета.Ruвчера в 11:57

Сотрудников Роскосмоса наградят за успешный запуск «Протона-М»

News.ruвчера в 16:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Экономика

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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

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Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
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Авто

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Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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Политика

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Общество

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Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
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Футбол

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Обновлено 12 июля в 02:04
Космос

NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

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Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
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Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
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Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

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Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

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В Китае задержали еще одного гражданина Канады

В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
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Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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