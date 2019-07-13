Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости вчера в 16:23

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Устранивших замечания перед запуском «Протона-М» специалистов представят к госнаградам

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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