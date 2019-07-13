Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости вчера в 16:23
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Московский Комсомолецвчера в 12:01
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