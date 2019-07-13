Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Общество Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.

Спорт Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

Происшествия Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Происшествия В ДТП погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании скончалась Эмили Хартридж, звезда Instagram и YouTube. Как сообщает The Sun, электроскутер девушки врезался в грузовик.

Игры Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Политика Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

Шоу-бизнес Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2» Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".