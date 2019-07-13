Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости 16:23

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Устранивших замечания перед запуском «Протона-М» специалистов представят к госнаградам

ТАСС16:43

Сотрудников Роскосмоса наградят за успешный запуск «Протона-М»

News.ru16:22

Рогозин поблагодарил подчинённых за запуск обсерватории «Спектр-РГ»

Говорит Москва11:30

Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом

Ведомости12:38

Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Московский Комсомолец12:01

Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»

Газета.Ru11:57

Рогозин рассказал о непростом пуске «Протона» со «Спектром-РГ»

Взгляд.ру11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

Обновлено в 13:41
Политика

На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма

Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G имеет «катастрофические» проблемы с батареей

В настоящий момент непонятно, насколько батареи Samsung Galaxy S10 5G имеют «катастрофические» и массовые проблемы.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Китае задержан еще один гражданин Канады

В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Транспорт

ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто

Обновлено в 17:44
Путешествия

И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге

На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Происшествия

Под Краснодаром загорелся завод по производству сои

Обновлено в 12:05
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут воевать с Россией

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов объяснило, почему Соединенные Штаты боятся идти на открытый военный конфликт с Россией.
Обновлено в 10:13
Футбол

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»

Обновлено в 04:05
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:46
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное