Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамРИА Новости 16:23
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Политика
На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма
Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет «катастрофические» проблемы с батареей
В настоящий момент непонятно, насколько батареи Samsung Galaxy S10 5G имеют «катастрофические» и массовые проблемы.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Китае задержан еще один гражданин Канады
В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Путешествия
И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге
На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено в 21:19
Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка
По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
Происшествия
Под Краснодаром загорелся завод по производству сои
Обновлено в 12:05
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США не станут воевать с Россией
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов объяснило, почему Соединенные Штаты боятся идти на открытый военный конфликт с Россией.
Обновлено в 10:13
Футбол
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»
Обновлено в 04:05
Политика
Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией
Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:46
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09