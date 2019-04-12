Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломГазета.Ru 05:09
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне. Встреча прошла в субботу 6 апреля.
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На мой вопрос, знает ли Роули, чем его лечили, братья ответили, что не знают. О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции… На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили.
— Александр Яковенко, российский дипломатSputnik Литва 06:10
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