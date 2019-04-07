Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломREGNUM 20:41
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла. Беседа была посвящена инцидентам в Эймсбери и Солсбери, рассказал журналистам дипломат.
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Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Обновлено в 17:18
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы
Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц.
Обновлено в 18:44
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Культура
Когда святые фаршируют: роман о старинных часах и очерк об армейском каннибализме
Читатели, хоть раз державшие в руках предыдущие издания беллетристики Ивана Охлобыстина, где обычно изображены брутальные мужские физиономии, будут, вероятно, немного удивлены нежной обложкой «Улисса» с каким-то юным кудрявым андрогином, томно прикрывшим глаза, и карманными часами, полуутопленными не то в песке, не то в воде, как морская мина.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Англичанин сбросил за год 108 кг
Обновлено в 09:19
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Политика
Губернатор Херсонской области уходит в отставку
Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев решил уйти в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:50
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Хоккей
Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель
Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено в 21:38
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.
Обновлено в 22:18
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Мэй рассказала о жестких условиях по Brexit
Эксперты рассказали, что в настоящий момент Великобритания стоит перед важным выбором — либо пойти по пути выхода из Европейского союза, либо полностью отменить Brexit, объяснила Тереза Мэй текущую позицию членов парламента страны.
Обновлено в 22:48
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
Обновлено в 22:38
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено в 13:42
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Обновлено в 22:56
Кино
Готовится новая масштабная экранизация «Доктора Живаго»
По роману «Доктор Живаго» уже сняты два сериала. Один из них создан в России по сценарию Юрия Арабова.
Обновлено в 10:21
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Авто
Продажи бюджетного компактвэна Renault Triber начнутся в июле
Как стало известно порталу Car.ru, компания Renault в июле этого года выведет на индийский рынок сверхбюджетный автомобиль.
Обновлено вчера в 02:19