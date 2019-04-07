Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломREGNUM 20:41

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла. Беседа была посвящена инцидентам в Эймсбери и Солсбери, рассказал журналистам дипломат.
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Отравленный «Новичком» британец признался, что понятия не имеет, как и чем его лечили

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Коммерсантъ20:49

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ТАСС19:16
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
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О поступившем от Белоруссии предложении повысить тариф на транзит нефти сообщил президент российской компании «Транснефть» Николай Токарев.
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Специалисты рассказали, какие распространенные ошибки значительно снижают работу двигателя.
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Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
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