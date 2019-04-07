Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломREGNUM вчера в 20:41
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла. Беседа была посвящена инцидентам в Эймсбери и Солсбери, рассказал журналистам дипломат.
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СМИ: отравившийся в Эймсбери британец заявил о желании встретиться с Путиным
Московский Комсомолецвчера в 23:25
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Музыка
Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019
Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».
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Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Религия
Православные встречают Благовещение
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Хоккей
«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»
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Заказное убийство или ограбление «короля шансона»: за что расправились с Михаилом Кругом
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Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
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Происшествия
По делу о стрельбе в Дании задержаны 14 человек
В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
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Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено 05 апреля в 05:10
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснил свое высказывание
Панин подчеркнул, что его слова о «злобных уродцах» были адресованы людям, которые называют болеющих ДЦП детей «уродами» и «выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце».
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Подмосковье горит комплекс «Голицын клуб»
Обновлено в 00:34
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22
Кино
Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36