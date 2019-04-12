Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломREGNUM вчера в 20:41
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла. Беседа была посвящена инцидентам в Эймсбери и Солсбери, рассказал журналистам дипломат.
Читать в источнике
Оценить157
На мой вопрос, знает ли Роули, чем его лечили, братья ответили, что не знают. О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции… На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили.
— Александр Яковенко, российский дипломатSputnik Литва 06:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Кино
Скорее мертв: сиквел «Битлджуса» остается под вопросом
В 2017 году Deadline сообщал, что у сиквела будет новый сценарист Майк Вукадинович, однако никаких обновлений с тех пор не произошло.
Обновлено в 05:00
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО
Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Главарю «Тамбовской» ОПГ Барсукову предъявлены обвинения по делу об убийстве Старовойтовой
Обновлено в 08:01
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Религия
Акцию против сноса крестов в Куропатах проводит белорусская оппозиция в центре Минска
Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, где он сейчас находится – неизвестно.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
МИД Пакистана: Власти Индии готовят атаку
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что официальный Исламабад располагает данными о якобы готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 06:23
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будете
Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Здоровье
В Приморье объявили неблагоприятную эпидемическую ситуацию
На территории Приморского края эпидемическая ситуация по ряду природно-очаговых инфекций оценивается как неблагополучная, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 02:26
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Ротор» минимально обыграл «Балтику»
"Ротор" принимал "Балтику" и открыл счет на 47-й минуте, когда точный удар получился у Мухаммада Султонова.
Обновлено в 08:02
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Познер раскритиковал советскую школу
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».
Обновлено в 05:37
Космос
Новые российские модули МКС защитят с помощью бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые собираются ввести в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС), намерены оснастить противометеоритной защитой из отечественной бронежилетной ткани.
Обновлено в 03:48
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02