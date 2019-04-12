Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским посломREGNUM вчера в 20:41

На мой вопрос, знает ли Роули, чем его лечили, братья ответили, что не знают. О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции… На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили.

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Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

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