Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РоссииГазета.Ru 18:20

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
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