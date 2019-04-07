Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РоссииГазета.Ru 18:20
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
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У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
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Авто
Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
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Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
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Общество
Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе
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Общество
В России ужесточили требования к автошколам
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Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
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Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе
Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.
Обновлено в 19:10
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Экономика
Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов
Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Общество
Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»
Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Футбол
«Спартак» впервые проиграл в РПЛ при Кононове
Обновлено в 14:02
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Грузия начнет производить электромобили
Поставки первых электрокаров начнутся с 2020 года. Глава правительства отметил, что завод будет производить до 40 тыс. электромобилей.
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Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»
Обновлено в 14:01
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Экономика
Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию
Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
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Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00