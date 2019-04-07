Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в ЛондонеРБК 18:13

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне. Об этом рассказал журналистам посол России Александр Яковенко, который лично принимал британца, передает ТАСС.
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