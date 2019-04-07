Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в ЛондонеРБК 18:13
Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне. Об этом рассказал журналистам посол России Александр Яковенко, который лично принимал британца, передает ТАСС.
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Наука
Рот ископаемых чудовищ был усеян множеством щупалец
Обновлено в 07:47
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
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Политика
Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit
Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
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Армия и оружие
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Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Обновлено в 16:58
Недвижимость
Семьи с детьми получат право брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
В настоящее время льготная ипотека по субсидируемой ставке 6% годовых действует лишь на три, пять и восемь лет.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено в 15:39
Технологии
Роботы научились читать эмоции человека
Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.
Обновлено в 15:52
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Наука
У мужчин и женщин оказались совершенно разные «гены красоты»
Оказалось, что связь между особенностью ДНК и привлекательностью у мужчин и женщин совершенно разная.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
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Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Космос
Астронавты нашли две галактики-призрака без темной материи
Исследователи обнаружили две галактики-призрака без темной материи.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы
Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.
Обновлено в 15:57
Политика
Лавров заявил о прогрессе в возобновлении полетов на курорты Египта
Российские и египетские специалисты работают над обеспечением должного уровня безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, и в ближайшее время туристы из России смогут летать на эти курорты напрямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18