Шоу-бизнес

Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в комуВокруг ТВ вчера в 16:41

Вчера вечером 71-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острым отравлением химикатами. Бари Каримович по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и получил сильнейший ожог пищевода.
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Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в кому

Вокруг ТВвчера в 16:41

Бари Алибасов впал в кому

Телепрограммавчера в 16:22

СМИ: Бари Алибасов впал в кому

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:46

71-летний Бари Алибасов впал в кому?

Passion.ruвчера в 15:57

СМИ: Бари Алибасов впал в кому

ТК Звездавчера в 16:19

Бари Алибасов умер после отравления жидкостью для прочистки труб — СМИ

REGNUMвчера в 15:17

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Газета.Ruвчера в 16:42
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По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
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Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
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Православные отмечают Вознесение Господне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
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Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Поезд метро сошел с рельсов в Японии

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В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».
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К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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