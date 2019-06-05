Шоу-бизнес
Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в комуВокруг ТВ вчера в 16:41
Вчера вечером 71-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острым отравлением химикатами. Бари Каримович по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и получил сильнейший ожог пищевода.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов
40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Авто
Jaguar представил седан XE SV Project 8 Touring
Британская автомобильная компания несколько дней назад представила усовершенствованную модель Jaguar XE SV Project 8 Touring, которая предложена тиражом 15 экземпляров.
Обновлено в 00:59
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review».
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Японии
В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ
В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».
Обновлено вчера в 01:11
Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Саного
Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
Обновлено в 01:18
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Рынок труда США: наметились серьезные проблемы
В мае в США было зафиксировано всего 27 тыс. рабочих мест, хотя ожидалось 185 тыс. Как уже было сказано, это самый слабый рост с марта 2010 г. Zerohedge Крупные компании пока не испытывают особых проблем, поскольку лучше приспособлены к борьбе в условиях дефицита на рынке труда.
Обновлено в 00:37