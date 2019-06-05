Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в комуВокруг ТВ вчера в 16:41

Вчера вечером 71-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острым отравлением химикатами. Бари Каримович по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и получил сильнейший ожог пищевода.

Отравившийся химикатами Бари Алибасов впал в кому

Происшествия Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».

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