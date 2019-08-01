Экономика

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотекиИзвестия 17:02

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Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.
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Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известия17:02

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