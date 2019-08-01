Экономика
Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотекиИзвестия 17:02
Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.
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Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Общество
Большинство регионов России сорвали майские указы по зарплатам
В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
Обновлено вчера в 02:58
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга
Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено в 18:20
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.
Обновлено в 12:18
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Общество
Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве
Обновлено в 10:41
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено в 19:43
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Облачная эволюция Android - OS Puffin
OS Puffin – облачная эволюция Android создана CloudMosa и предназначена для бюджетных смартфонов с целью повышения их возможностей до уровня флагманов за счет внешних серверов.
Обновлено в 04:01
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
OnePlus представила дизайн модели 7T с необычной камерой
Китайская компания OnePlus представила видеоролик, в котором представила дизайн смартфона OnePlus 7T.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Специалисты разобрали Airbus А321, приземлившийся на кукурузное поле
Специалисты разобрали Airbus А321 "Уральских авиалиний", приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели.
Обновлено в 09:55
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39