Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в судРБК 03:03

Мэром меня сделали мои избиратели рижане, и уволить могут только они, а не Пуце и прочие Сейчас мне придётся пройти путь этого давления и унижений, но в моём характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями.

Линкайтс отметил, что проблемы рижской транспортной инфраструктуры мэра «не заботили». Ранее министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за претензий к работе городских властей.

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