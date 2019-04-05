Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в судРБК 03:03

Линкайтс отметил, что проблемы рижской транспортной инфраструктуры мэра «не заботили». Ранее министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за претензий к работе городских властей.
Читать в источнике
Нил Ушаков
Мэром меня сделали мои избиратели рижане, и уволить могут только они, а не Пуце и прочие Сейчас мне придётся пройти путь этого давления и унижений, но в моём характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями.
— Нил Ушаков, латвийский политикКлопс 08:19

Подробнее о событии

И.о. мэра Риги назвал сомнительным отстранение Нила Ушакова от этой должности

Интерфакс07:36

Уволенного мэра Риги обвинили в нанесении ущерба в десятки миллионов евро

Газета.Ru04:06

Мэр города Нил Ушаков отправлен в отставку

Коммерсантъ06:38

Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

РИА Новости06:21

Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги

Взгляд.ру03:26

Ушаков оценил свои шансы оспорить решение об отставке с поста мэра Риги

РБК08:07

Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности мэра Риги преступным политическим решением

ТАСС08:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Общество

Большинство россиян верит в успех женщины в любой профессии

Большинство россиян —74% — считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Единоборства

Силач Кокляев принял вызов Емельяненко

Обновлено в 08:11
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Экономика

Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Обновлено в 08:58
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины

Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Кино

Билеты на фильм «Мстители. Финал» продают за 600 тысяч рублей

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено в 03:34
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Обновлено в 00:35
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика

Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко

Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что финансовая организация много раз нарушала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Селигерского маньяка-рецидивиста приговорили к пожизненному заключению

Обновлено в 08:40
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси

Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нил Валерьевич Ушаков
Латвийский политик
Латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное