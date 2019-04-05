Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставкуRT на русском вчера в 17:53
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку. Об этом сообщается в заявлении министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце, которое было опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности. Его список нарушений — это попытка найти незначительные нарушения процедуры. Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде.
— Нил Ушаков, латвийский политикКрасная весна 04:31
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Что касается кадровых сложностей, то Дмитрий Артюхов пояснил, что окружные власти через бюджет вводят дополнительные ставки, а также современное оборудование, для привлечения новых специалистов запущен целый ряд программ поддержки.
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Общество
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Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
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В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
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Технологии
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Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
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«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» отследят время работы таксистов
Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей.
Обновлено в 04:46
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Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07
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Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество
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Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат постепенно, в течение трех месяцев, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России.
Обновлено в 01:59
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
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Обновлено в 05:43
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Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте
Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
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Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
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Космос
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