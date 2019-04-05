Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставкуRT на русском вчера в 17:53

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку. Об этом сообщается в заявлении министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце, которое было опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Читать в источнике
Нил Ушаков
Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности. Его список нарушений — это попытка найти незначительные нарушения процедуры. Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде.
— Нил Ушаков, латвийский политикКрасная весна 04:31

Подробнее о событии

И.о. мэра Риги назвал сомнительным отстранение Нила Ушакова от этой должности

Интерфакс07:36

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков продолжит работать в своем кабинете

ТАСС07:30

Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

РИА Новости06:21

Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги

Lenta.ru05:10

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

РБК03:03

Уволенного мэра Риги обвинили в нанесении ущерба в десятки миллионов евро

Газета.Ru04:06

Мэр города Нил Ушаков отправлен в отставку

Коммерсантъ06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Обновлено в 07:06
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Здоровье

Дмитрий Артюхов рассказал, как власти собираются решать проблемы в окружном здравоохранении

Что касается кадровых сложностей, то Дмитрий Артюхов пояснил, что окружные власти через бюджет вводят дополнительные ставки, а также современное оборудование, для привлечения новых специалистов запущен целый ряд программ поддержки.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин и Эрдоган откроют перекрёстный Год культуры России и Турции

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли

По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

Обновлено в 01:36
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Технологии

AliExpress начнет продавать российские товары

"После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress", - пояснил Антон Пантелеев.
Обновлено в 06:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» отследят время работы таксистов

Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей.
Обновлено в 04:46
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество

СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев

Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат постепенно, в течение трех месяцев, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России.
Обновлено в 01:59
Общество

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Политика

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нил Валерьевич Ушаков
Латвийский политик
Латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное