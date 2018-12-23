Общество
Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница из Клинцов уволилась
Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница из Клинцов уволиласьНародные новостивчера в 13:39
Заместитель главы администрации города Клинцы в Брянской области Людмила Лубская уволилась. Именно она была ответственна за отправку группы детей чиновников на отдыха в Турцию за счет Благотворительного фонда. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.
Народные новостивчера в 13:39
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Отправившая в Турцию детей брянских чиновников замглавы администрации уволилась
Lenta.ruвчера в 09:54
Стало известно, что отправившая детей чиновников на отдых в Турцию замглавы Клинцов уволилась
Говорит Москвавчера в 08:26
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Общество
Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников
Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Министр просвещения оценила время на домашнее задание для школьников
«В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа»,— заявила госпожа Васильева в интервью «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Выбраны великие имена еще для пяти российских аэропортов
Во втором туре всероссийского конкурса «Великие имена России» граждане выбрали имена еще для пяти аэропортов страны.
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Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января.
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Общество
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехнических изделий, например, ведомство рекомендует обращать внимание на состояние упаковки при покупке петард.
Обновлено вчера в 22:56
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Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей пожертвования в помощь "турецким детям-сиротам", однако все собранные деньги переводил на свой личный банковский счет.
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Общество
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Москвичей призвали не пускать салюты вблизи лесопарков в Новый год
Как сообщалось ранее, для запуска новогодних фейерверков в столице организуют 38 специально оборудованных площадок.
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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед новогодними каникулами.
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Общество
Самый большой ёлочный шар повесили в Дубае
Новогодний шар размером около семи метров стал самым большим в мире праздничным украшением.
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Вандалы залили искусственной кровью звезду Трампа на «Аллее славы»
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Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел по Манхэттену
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В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка
Обновлено вчера в 15:39
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Юнармейцы передали сирийским детям наборы с новогодними подарками
Активисты движения «Юнармия» в рамках благотворительной акции передали детям сирийского города Скальбия более 600 наборов с новогодними подарками.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50