Заместитель главы администрации города Клинцы в Брянской области Людмила Лубская уволилась. Именно она была ответственна за отправку группы детей чиновников на отдыха в Турцию за счет Благотворительного фонда. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница из Клинцов уволилась

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