с чего всё началось

Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы.

Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

Общество Общество Вдова посла Карлова вступилась за детей брянских чиновников

Общество Общество Google не стал обжаловать штраф от Роскомнадзора Компания Google не подавала в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Общество Общество В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Общество Общество В России выбрали имена еще пяти аэропортам

Общество Общество В России ужесточили правила хранения оружия Ранее Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога Лужники – Воробьевы горы стала платной С понедельник, 24 декабря, московская канатная дорога стала платной для проезда. В первый месяц с момента открытия она работала бесплатно.

Общество Общество Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с пиротехникой Роспотребнадзор в понедельник опубликовал рекомендации по покупке и использованию пиротехники накануне новогодних праздников.

Общество Общество Россиян ждет шестидневная рабочая неделя Новогодние каникулы начнутся в воскресенье (30 декабря). Отдыхать россияне будут по 8 января 2019 года включительно.

Общество Общество В Кремле украсили главную новогоднюю елку России

Общество Общество Российских детей отправили в лабиринт без выхода Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели.

Путешествия Путешествия Московские гостиницы на новогодние праздники забронированы почти 100% Динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России Чемпионата мира по футболу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Общество Общество Якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл рассказал о новогодних пожеланиях детей Якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл (Гавриил Угаров) рассказал, какие подарки просят дети на Новый год.

Общество Общество Сенаторы предложили упростить провайдерам доступ в дома В понедельник, 24 декабря, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко внесли в Госдуму проект поправок в закон «О связи» и другие законодательные акты, предполагающий упрощение доступа в многоквартирные дома для операторов связи (текст законопроекта есть в распоряжении РБК, о его внесении сообщили авторы инициативы).

Общество Общество На инсталляции в центре Киева нарисовали свастику На «арт-объекте» в виде огромной синей руки, который установлен на месте разрушенного памятника Ленину в районе Бессарабской площади Киева, неизвестные нарисовали огромную свастику, заявил журналист Андрей Пындык 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.