Общество

Отправивший дочь в Турцию брянский мэр за год заработал 66 млн рублей
Известия
09:38

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов заработал в 2017 году более 66 млн рублей. Данные о доходах госслужащего опубликованы на сайте города.
Известия09:38
Александр Богомаз
Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы.
— Александр Богомаз, российский политикТелеканал 360° 05:29

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