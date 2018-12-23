Общество
Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница уволилась
Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница уволиласьГазета.Ru07:56
Глава администрации Клинцов Александр Морозов сообщил, что замглавы горадминистрации по социальным вопросам, которая занималась отправкой группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась, передает ТАСС.
Газета.Ru07:56
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Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы.
— Александр Богомаз, российский политикТелеканал 360° 05:29
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