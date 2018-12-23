Общество

Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница уволилась
Газета.Ru
07:56

Глава администрации Клинцов Александр Морозов сообщил, что замглавы горадминистрации по социальным вопросам, которая занималась отправкой группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась, передает ТАСС.
Газета.Ru07:56
Александр Богомаз
Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы.
— Александр Богомаз, российский политикТелеканал 360° 05:29
с чего всё началось

Участие в НХЛ: губернатор Александр Богомаз заплатил, а Шкуратов…. самый хитрый…

Моя дочь хорошо прыгает, а журналист пусть тренируется… 23 ноября на Ледовой арене города Клинцы состоялось торжественное открытие отборочного этапа 8-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Брянской области в дивизионе "Любитель 40 +".
Клинцы.ИНФО19 декабря в 16:33

Подробнее о событии

Канал «Россия-1» разыскивает клинцовских детей, претендовавших на поездку в Турцию

Брянская улица12:53

Мэр Клинцов заработал за год 68 млн рублей

Новости Брянска13:05

Сотрудница Путина проверит отдых детей брянских чиновников в Турции

Брянские новости12:19

Назван доход клинцовского чиновника, который бесплатно отправил дочь в Турцию

Наш Брянск.Ru11:10

В Брянской области пообещали наказать чиновников, чьи дети отправились на отдых в Турцию

КП - Брянск08:32

СМИ узнали доходы главы Клинцов после поездки его ребёнка в Турцию за счёт фонда

Говорит Москва11:31

Детский омбудсмен проверит отдых детей брянских чиновников в Турции

БрянскToday07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество

Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда.
Обновлено в 10:54
Общество

Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о предельных допустимых объемах домашнего задания для школьников.
Обновлено в 13:36
Общество

Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»

Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания.
Обновлено в 10:46
Общество

Вандалы залили искусственной кровью звезду Трампа на «Аллее славы»

Вандалы залили искусственной кровью звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:08
Общество

В Дубае установили крупнейший в мире новогодний шар

Самый большой в мире новогодний шар, вес которого составляет более 1 т, появился в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.
Обновлено в 15:59
Общество

В Австралии обнаружили морское «чудовище» с десятками щупалец

Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.
Обновлено в 09:42
Общество

Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Транспорт

«Желтые жилеты» дошли до Сокольников

Обновлено в 09:10
Здоровье

Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку

На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую официально признали лженаукой.
Обновлено в 15:07
Общество

В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка

«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м», — написал градоначальник в Twitter.
Обновлено в 15:39
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Обновлено в 06:54
Общество

Российских детей отправили в лабиринт без выхода

Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели.
Обновлено в 16:28
Общество

Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Транспорт

Собянин рассказал о новых рекордах московского метро

Мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год "годом метро", поскольку метростроителям удалось поставить несколько крупных рекордов по объемам ввода.
Обновлено в 06:46
Транспорт

Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет

Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
ещё по теме
Клинцы
Город в России
Город в России, административный центр Клинцовского района и городского округа Клинцы Брянской области. Население города - 62936 чел., с пригородами - чел.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное