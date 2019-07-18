Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина СпейсиВести.Ru вчера в 17:44
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США. Причина — отсутствие доступа к уликам, на которых строилось обвинение, и недоступность показаний предполагаемого потерпевшего.
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Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси
Эхо Москвывчера в 21:11
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
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