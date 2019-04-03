Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей БулдаковВести.Ru 07:22

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
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Умер Алексей Булдаков

Интерфакс07:38

Названа причина смерти актера Булдакова

Lenta.ru08:01

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Вести.Ru07:22

Умер актер Алексей Булдаков

РБК07:32

Умер актер Алексей Булдаков

РИА Новости09:38

«Настоящий мужик». Коллеги соболезнуют в связи со смертью Алексея Булдакова

ТАСС09:49

Скончался актёр Алексей Булдаков

Говорит Москва07:30
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика

Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась

Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от планов по долгосрочному лизингу российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет издание Aerotime News Hub.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО

Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Ростове нарушитель уходил от погони с полицейским на багажнике

Полицейские Ростова-на-Дону разыскивают нарушителя, уходившего от погони с сотрудником патрульно-постовой службы на багажнике автомобиля, об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 08:57
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Политика

Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты

Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Кино

«Мстители: Финал» побил рекорд по продажам билетов за первый час

Обновлено вчера в 11:03
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Экономика

«Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено 01 апреля в 16:27
Авто

Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes

Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго

56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Интернет

Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля

Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
Авто

Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Обновлено в 02:42
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

Обновлено в 09:00
Наука

Boston Dynamics показал робота-грузчика Handle

Обновлено 31 марта в 17:09
Происшествия

Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 09:38
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Алексей Булдаков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников. До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом водки, непрестанно удивляют и поражают «финика», но все же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием настоящего, финн не жалеет о потерянном времени...
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