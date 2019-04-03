Кино
От чего умер актер Алексей БулдаковГазета.Ru 10:20
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты". О смерти сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.
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