Кино

От чего умер актер Алексей БулдаковГазета.Ru 10:20

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты". О смерти сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.
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Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков

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Что произошло за день: среда, 3 апреля

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Умер Алексей Булдаков

Коммерсантъ12:45

Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Алексея Булдакова

РБК15:18

Умер актер Алексей Булдаков

РИА Новости09:38

«Настоящий мужик». Коллеги соболезнуют в связи со смертью Алексея Булдакова

ТАСС09:49

Скончался актёр Алексей Булдаков

Говорит Москва07:30
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Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
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Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

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Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit

Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
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В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

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Алексей Булдаков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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Особенности национальной охоты
Фильм, 1995 (16+)
Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками русских охотников. До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом водки, непрестанно удивляют и поражают «финика», но все же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием настоящего, финн не жалеет о потерянном времени...
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