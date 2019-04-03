Оторвался тромб: умер актер Алексей БулдаковВести.Ru 07:22

с чего всё началось

Три минуты назад узнал. Я в шоке. Не знаю даже, что сказать вам. Недавно с ним виделись в аэропорту. Улетали в разные стороны. Мы в последнее время мало общались. Приеду ли на прощание, не могу сказать. Пока ничего не соображаю. Я на съемках.

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