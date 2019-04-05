Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтовГазета.Ru вчера в 13:37

Приостановка занятий йогой в московских СИЗО была якобы вызвана угрозой гомосексуализма, пишет "Московский комсомолец". В конце марта 2019 года сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этих занятий, и их приостановили.

Происшествия В Бразилии небольшое судно уронило мост В Бразилии рано утром 6 апреля обвалился мост через реку Можу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Политика Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии «Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Политика Джабаров ответил на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД Заявление глав МИД стран G7, призвавших Москву вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Наука Учёные определили главную причину возникновения рака Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.

Спорт Александр Легков: «Россияне практически всегда виноваты» Легков, не выступавший на больших лыжных стартах ровно год, перед началом гонки скромно говорил о том, что нацелен на то, чтобы быть близко к тройке призеров, а в итоге упустил победу лишь на самом финише.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Путин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.

Шоу-бизнес Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо 6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Политика Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).

Общество ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Происшествия В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.

Политика МИД Венгрии вызвал украинского посла Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Происшествия В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Интернет Названы 8 способов для увеличения скорости интернета Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.