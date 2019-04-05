Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтовГазета.Ru вчера в 13:37

Приостановка занятий йогой в московских СИЗО была якобы вызвана угрозой гомосексуализма, пишет "Московский комсомолец". В конце марта 2019 года сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этих занятий, и их приостановили.
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