Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтовГазета.Ru вчера в 13:37
Приостановка занятий йогой в московских СИЗО была якобы вызвана угрозой гомосексуализма, пишет "Московский комсомолец". В конце марта 2019 года сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этих занятий, и их приостановили.
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Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
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Происшествия
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О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика
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Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
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Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
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Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
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Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.
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Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
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Интернет
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