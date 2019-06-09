Отменено выступление «Машины времени» в День РоссииГазета.Ru 01:00

Пресс-секретарь советской и российской рок-группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что музыкальный коллектив не выступит под стенами Кремля 12 июня в День России, передает РИА "Новости". Он отметил, что выступление группы было запланировано, но его отменили.

Отменено выступление «Машины времени» в День России

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