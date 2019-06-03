Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплатИзвестия 17:01

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

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