Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплатИзвестия 17:01

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
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