Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплатИзвестия 17:01

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБК22:01

18% россиян пожаловались на снижение зарплат. Росстат уверяет, что они выросли на 9%

Весьма19:13

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ru21:08

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Накануне.Ru20:04

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВ19:12

Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

Аргументы и Факты21:35

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известия17:01
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

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Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
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Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Политика

Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
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Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
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Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором осенью

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 13:52
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Вавринка обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:55
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Интернет

Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой.
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Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
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Прямой авиарейс связал Камчатку с Сахалином

Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский 1 июня впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании «Аврора», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в администрации Сахалинской области.
Обновлено в 21:38
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Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
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Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
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Подмосковное метро не замыкается в круг

О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Ссориться в данный период категорически не рекомендуется.
Обновлено в 20:50
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
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Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
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Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

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Родион Газманов: «Она представилась: «Люси», – и смотрит враждебно...»

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