Общество

Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублейГазета.Ru 01:57

Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости". Сообщается, что ООО "Океанариум ДВ" с нарушениями выловили трех косаток.
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Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

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