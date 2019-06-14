Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублейГазета.Ru 01:57
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости". Сообщается, что ООО "Океанариум ДВ" с нарушениями выловили трех косаток.
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Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия
После атаки в Оманском заливе затонул танкер
В Оманском заливе затонул танкер Front Altair после случившейся накануне атаки, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 06:38
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено в 04:50
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Наука
Низкий уровень витамина К ограничивает подвижность пожилых
Учёные обнаружили, что низкий уровень циркулирующего в крови витамина К связан с ограничением подвижности и инвалидностью среди пожилых людей.
Обновлено в 06:10
Политика
В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово
Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:51
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Активистке «Открытой России» Шевченко продлили домашний арест
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 сентября срок домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко.
Обновлено в 05:57
Общество
Умерла старейшая жительница Великобритании
В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет.
Обновлено в 05:17
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.
Обновлено в 05:49
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом». На 4 года
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом", информирует клубная пресс-служба. 32-летний финн продлил соглашение на 4 года.
Обновлено в 06:29
Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия
Вор, которого приняли за Цапка, находится в розыске с апреля
Уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске за кражу с апреля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Обновлено в 06:44
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Религия
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47