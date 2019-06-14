Общество
В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублейЧистовик 07:27
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ». Эта компания занимается отловом косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает «Интерфакс». Представители ООО «Океанариум ДВ» будут обжаловать решение суду.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Энергетика
«Транснефть» рассчитывает на полное восстановление работы трубопровода «Дружба» с 1 июля
"Транснефть" рассчитывает, что работа нефтепровода "Дружба" после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.
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Армия и оружие
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
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Происшествия
В Тольятти потушили пожар на складе
Обновлено в 11:02
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
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Рыбы захотят побыть одни, а Близнецов будут посещать отличные идеи
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Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
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Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
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Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Динамо» объявило о переходе защитника Калинина из «Рубина»
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1
Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».
Обновлено в 09:35
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Транспорт
Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД
"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
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Армия и оружие
МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором
Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23
Политика
Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда
Ранее сообщалось, что подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку после отпуска
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке.
Обновлено в 11:12
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
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В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Футбол
Дмитрий Селюк: «В „Тамбове“ зарплаты такие, что их хватает только на суп, причем не всегда с мясом»
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об особенностях трансферной политики в России.
Обновлено в 11:11
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41