Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»Lenta.ru 09:04

Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с расследованием.

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Происшествия За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.

Общество Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.

Хоккей ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".

Политика США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.

Технологии В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.

Политика В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.

Политика Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Игры Gearbox анонсировала Borderlands 3 Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.

Политика Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Общество Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Армия и оружие В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400 Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

Политика КПРФ настаивает на думском мандате для Грудинина КПРФ рекомендует депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву отказаться от мандата депутата Госдумы в пользу экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, сообщает Интерфакс.

Здоровье Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Политика Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года «Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.

Транспорт Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Кино Анджелина Джоли станет супергероем Marvel Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.