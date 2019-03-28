Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»Lenta.ru 09:04

Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с расследованием.

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