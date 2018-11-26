Происшествия

Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
RT на русском
09:45

Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. «В 16:35 ранг пожара был понижен до №1-бис, ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском09:45

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К тушению пожара на Петроградской привлечено 28 пожарных машин

Невские Новости08:20

Рядом с пожаром в доходном доме Ставровской перекрыли еще один участок дороги

78.ru09:19

Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге

ТАСС09:16

Bosco: Страховка покроет ущерб, причинённый пожаром магазину на Большом проспекте П.С

Фонтанка.Ру10:25

В Петербурге ликвидировали открытое горение в магазине

РИА Новости09:19

Пожар в доходном доме Ставровской потушили

Петербургский дневник09:27

В пожаре на Петроградке пострадал один человек

Piter.tv09:09
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Происшествия

Рэпера Хаски выпустили из-под ареста

Обновлено в 10:19
Происшествия

В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек

В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

Мужчина погиб под колесами электропоезда около платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 10:35
Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Камчатские власти уволили чиновницу, которая сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В московском парке нашли останки женщины в полиэтиленовых пакетах

В парке на юго-востоке Москвы нашли останки женщины, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Обновлено в 10:08
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве дорожный конфликт у храма закончился стрельбой

Дорожный конфликт двух водителей у храма святого Алексия Московского на востоке Москвы закончился стрельбой, предположительно, из газового пистолета, полиция ведет поиск стрелявшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет

По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В ХМАО возбудили дело после смерти облившейся кипятком девочки

СУ СК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Станцию метро «Озерки» закрыли для пассажиров

В разгар вечернего час пика 26 ноября станцию метро «Озерки» в Петербурге закрыли для пассажиров.
Обновлено в 10:33
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