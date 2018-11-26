Происшествия
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидированоRT на русском09:45
Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. «В 16:35 ранг пожара был понижен до №1-бис, ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском09:45
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