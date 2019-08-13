Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировалиРИА Новости 10:42
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Открытое горение ликвидировано на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом
Интерфакс - Россия10:49
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Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
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Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Политика
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
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Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи
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Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Экономика
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