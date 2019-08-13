Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировалиРИА Новости 10:42

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Теплоход горит в Сибирском затоне около Бора (видео)

НИА Нижний Новгород05:35

Открытое горение ликвидировано на теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом

Интерфакс - Россия10:49

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

РИА Новости10:42

Наступил последний день «Святой Руси». Скандальная история горящего теплохода

Телеканал 360°09:40

Открытое горение ликвидировано на теплоходе «Святая Русь»

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«Святая Русь» горит: на Бору вспыхнул теплоход

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Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован

Интерфакс07:29
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Общество

Облсуд назвал главу «Парков и скверов» виновной в организации протеста

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Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО

На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
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Названы 5 натуральных альтернатив обезболивающих

Специалисты составили перечень натуральных альтернатив обезболивающим, так как медицинские препараты в больших количествах могут оказывать негативное воздействие на здоровье.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Музыка

Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева

В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Футбол

Роналду рассказал о его различиях с Месси

Обновлено в 08:35
Политика

США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт

США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Политика

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных

9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

Обновлено в 07:36
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Технологии

В России предложили схему работы онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Экран дешевых смарт-часов Huami оказался лучше Apple Watch

Ситуация меняется: компания Huami Technology представила свою модель "умных часов" в дизайне новейших Apple Watch с характеристиками дисплея, превосходящими именитый оригинал.
Обновлено в 10:48
Спорт

Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик

Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи

Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Обновлено в 09:14
Политика

Власти Киргизии уволили замглавы МВД, уговорившего Атамбаева сдаться

Обновлено в 08:32
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Экономика

Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники

Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Авто

АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором

LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено в 05:17
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