Общество

Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 годаИнтерфакс 06:11

В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 года. На тот момент готовность объекта оценивалась более чем в 90%. В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации называл срок 1 сентября этого года.
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В Шереметьево уточнили срок ввода в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы

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