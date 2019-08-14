Общество
Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» отложили до конца сентябряИнтерфакс 06:18
В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации говорил, что ВПП-3 должны открыть к 1 сентября 2019 года. Заминку он объяснил необходимостью получить разрешительные документы для использования полосы. ВПП-3 в "Шереметьево" начали строить с 2009 года.
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Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Футбол
Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
19 августа ЦСКА предстоит сыграть со «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 06:14
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за жары
В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.
Обновлено в 08:10
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Обновлено в 09:33
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Общество
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Финансы
Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года
По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года - 10,3%.
Обновлено в 07:57
Общество
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.
Обновлено в 05:44
Политика
С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова
Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Технологии
Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
Обновлено в 09:52
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:29
Интернет
В WhatsApp для Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Религия
Православные отмечают Медовый Спас
Обновлено в 02:58
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин
«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50