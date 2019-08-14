В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации говорил, что ВПП-3 должны открыть к 1 сентября 2019 года. Заминку он объяснил необходимостью получить разрешительные документы для использования полосы. ВПП-3 в "Шереметьево" начали строить с 2009 года.

Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» отложили до конца сентября

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