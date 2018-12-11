Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля
Sport24.ru
03:37

Открытие арены отложено минимум до февраля 2019 года. Прежде чем сдать стадион в эксплуатацию, нужно провести несколько тестовых мероприятий. Только после этого «Тоттенхэму» выдадут сертификат безопасности.
Sport24.ru03:37

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Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет отложено до февраля

Sportbox.RU03:55

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет отложено до февраля

Матч ТВ03:55

Открытие стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Советский спорт03:34

«Тоттенхэм» переедет на новый стадион не раньше февраля

Спорт-Экспресс03:10

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Чемпионат02:45

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Sport24.ru03:37

Открытие стадиона «Тоттенхэма» откладывается до февраля

Sports.ru02:25
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Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
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Футбол

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Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
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Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

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Обновлено в 06:58
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 06:47
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако» в Лиге чемпионов

По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

Обновлено в 06:45
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:53
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 06:52
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 06:35
Футбол

Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сорокин, Фарфан, Жоаозиньо

В 17-м туре было забито несколько шикарных мячей, но боковые "ножницы" в исполнении Луценко снимают все вопросы о самом красивом из них.
Обновлено в 00:30
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Тоттенхэм Хотспур
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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