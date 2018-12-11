Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль
Чемпионат
02:45

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает испытывать проблемой с вводом в эксплуатацию своего нового стадиона, сообщает The Times. «Шпоры» не успевают провести необходимые для открытия арены тестовые мероприятия в нужные сроки, в связи с чем команда сможет начать выступать на стадионе лишь в феврале.
Чемпионат02:45

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Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет отложено до февраля

Sportbox.RU03:55

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет отложено до февраля

Матч ТВ03:55

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Sport24.ru03:37

Открытие стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Советский спорт03:34

«Тоттенхэм» переедет на новый стадион не раньше февраля

Спорт-Экспресс03:10

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Чемпионат02:45

Открытие стадиона «Тоттенхэма» откладывается до февраля

Sports.ru02:25
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