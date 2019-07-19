Экономика

«Открытие холдинг» снизил долю в ОВКRambler News Service вчера в 10:13

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«Открытие холдинг» снизил долю участия в капитале Объединенной вагонной компании (ОВК), следует из материалов финансовой группы на сервере раскрытия корпоративной информации. Доля банка в компании снизилась с 7,9% или 9,2 млн. голосов по акциям до 2,2% (2,6 млн голосов).
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