Экономика
«Открытие холдинг» снизил долю в ОВКRambler News Service вчера в 10:13
«Открытие холдинг» снизил долю участия в капитале Объединенной вагонной компании (ОВК), следует из материалов финансовой группы на сервере раскрытия корпоративной информации. Доля банка в компании снизилась с 7,9% или 9,2 млн. голосов по акциям до 2,2% (2,6 млн голосов).
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено в 10:32
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке
У самолета "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "Якутия" треснул верхний слой лобового стекла во время полета.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
Обновлено в 06:08
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Энергетика
После задержания танкера Ираном цена нефти Brent поднималась на 2%
Стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о задержании Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе выросла почти на 2%, до $63,18.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга»
Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» определились со стартовыми составами на матч второго тура чемпионата России.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Франция осудила Иран за захват британского танкера
Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и решительно осуждает этот поступок.
Обновлено в 06:46
Энергетика
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений
Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено вчера в 20:52
Политика
«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду
Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Футбол
Тренер «Краснодара» не имел права находиться на скамейке
"Краснодар" в матче второго тура российской премьер-лиги нанес поражение "Уфе" 3:2.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03