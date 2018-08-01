Открытие ЦКАД отложили до 2022 годаКоммерсантъ 04:01

с чего всё началось

Открытие Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вновь перенесли. Полностью дорога A-113 будет открыта к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Открытие ЦКАД отложили до 2022 года

Общество Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Политика Глава МВД Беларуси ушел в отставку Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Происшествия СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.

Происшествия В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир» Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.

Общество Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде Отмечается, что Цивилев поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Происшествия Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба» Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».

Экономика В России снизилось число бедных Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.

Общество В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.

Авто Камеры начнут штрафовать водителей за превышение ТС уровня шума Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Авто АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Шоу-бизнес В Сочи прошла церемония открытия кинофестиваля «Кинотавр» В минувшее воскресенье прошла торжественная церемония открытия юбилейного 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Общество Квартира в центре Екатеринбурга вошла в топ самых дорогих в стране Квартира в екатеринбургском элитном ЖК Тихвин за 150 млн рублей попала в число самых дорогих в стране, выставленных на продажу.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Происшествия Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом» Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.