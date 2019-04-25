Футбол
«Открытие Арена» признана лучшим стадионом России в 2018 годуSport24.ru вчера в 20:52
На этой неделе в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. В ходе мероприятия был назван лучший футбольный стадион прошлого года. В номинации победил домашний стадион московского «Спартака» — «Открытие Арена».
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«Открытие Арена» – лучший стадион России 2018 года по версии Sport Facilities
Бомбардир.рувчера в 11:44
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