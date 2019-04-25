Футбол
«Открытие Арена» признана лучшим стадионом России в 2018 годуSport24.ru вчера в 20:52
На этой неделе в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. В ходе мероприятия был назван лучший футбольный стадион прошлого года. В номинации победил домашний стадион московского «Спартака» — «Открытие Арена».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Открытие Арена» – лучший стадион России 2018 года по версии Sport Facilities
Бомбардир.рувчера в 11:44
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия
Под Магаданом три человека погибли в ДТП
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт
Получение водительских прав ужесточат
Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс. «Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Не переедать на Пасху советует Минздрав
В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Пхеньян назвал маневры Сеула и США вероломными
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Показали первые рендеры «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, 1 апреля гендиректор компании Sollers Вадим Швецов, которой принадлежит УАЗ, заявил о намерении разработать новую модель, которая постепенно заменит Патриот.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Москве потушили пожар в строящейся высотке
Обновлено в 00:01
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина
Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено вчера в 04:54
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол
Адиев: «Анжи» может «хоронить» кто угодно, но мы себя сами не будем
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 15:02