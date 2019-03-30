Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организацииРБК 16:57
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
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Происшествия
В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Происшествия
Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде
По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»
Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Здоровье
В Великом Новгороде не стало известного педиатра Светланы Казанцевой
В Великом Новгороде ушла из жизни известный врач-педиатр Казанцева Светлана Евгеньевна, проработавшая долгое время в новгородской детской поликлинике №3. Медицинский работник, ставшая любимицей среди детей и родителей, скончалась на 54 году жизни.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли
"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2).
Обновлено в 14:20
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Французские СМИ объяснили успех России в Сирии
Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01
Экономика
Премьер Белоруссии: с запуском Нежинского ГОКа страна станет более значимым игроком на мировом рынке калия
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас уверен, что страна станет более значимым игроком на мировом рынке калийных удобрений после ввода в эксплуатацию Нежинского ГОКа, который в республике строит компания Михаила Гуцериева "Славкалий".
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.
Обновлено в 06:28
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:25
Футбол
Светлана Кузнецова поболтала с Лионелем Месси
Обновлено в 17:51
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено в 14:52