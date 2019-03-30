Политика
«Открытая Россия» ликвидированаLenta.ru вчера в 16:34
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.
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с чего всё началось
Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров. По его словам, такое решение было принято на прошедшей конференции организации.РИА Новостивчера в 17:53
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