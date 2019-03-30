Политика

«Открытая Россия» ликвидированаLenta.ru вчера в 16:34

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.
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«Открытая Россия» ликвидирована

Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров. По его словам, такое решение было принято на прошедшей конференции организации.
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Lenta.ruвчера в 16:34

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Коммерсантъвчера в 16:30

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«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

РБКвчера в 16:57
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Политика

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В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
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