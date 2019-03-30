Политика
«Открытая Россия» решила самоликвидироватьсяВести.Ru 07:00
Движение "Открытая Россия" будет ликвидировано. Такое решение было принято на конференции в Риге, сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, передает "Интерфакс". По заявлению организаторов конференции была задержана съемочная группа Пятого канала.
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Это ни в коем случае не означает, что мы признаём претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы сделали это... Всё только начинается.
— Андрей Пивоваров, российский политикАН Между строк 04:48
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