Политика

«Открытая Россия» решила самоликвидироватьсяВести.Ru 07:00

Движение "Открытая Россия" будет ликвидировано. Такое решение было принято на конференции в Риге, сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, передает "Интерфакс". По заявлению организаторов конференции была задержана съемочная группа Пятого канала.
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Андрей Пивоваров
Это ни в коем случае не означает, что мы признаём претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы сделали это... Всё только начинается.
— Андрей Пивоваров, российский политикАН Между строк 04:48

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«Открытая Россия» объявила о ликвидации движения

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Интерфаксвчера в 15:57

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Говорит Москвавчера в 17:15
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