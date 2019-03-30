Политика

«Открытая Россия» ликвидированаLenta.ru 16:34

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.
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«Открытая Россия» заявила о ликвидации движения

Эхо Москвы18:05

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

РБК16:57

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Говорит Москва17:15

«Открытая Россия» ликвидирована

Lenta.ru16:34

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Коммерсантъ16:30

В «Открытой России» заявили о ликвидации движения

Интерфакс15:57

«Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации

URA.Ru16:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Петербурге со льда Финского залива спасли 89 рыбаков

В Петербурге спасатели сняли со льда Финского залива 89 рыбаков.
Обновлено в 10:22
Музыка

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Протесты в Барселоне переросли в беспорядки

Обновлено в 10:07
Происшествия

Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено в 19:29
Экономика

Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске

Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено в 18:26
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Саратове частично обрушился жилой дом

Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Реал» предложил 145 млн евро за Погба

Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Атлетико» на выезде разгромил «Алавес»

Обновлено в 17:43
Экономика

Энергокомпании оценили долги россиян за отопление

Ассоциация «Совет производителей энергии», которая объединяет крупные энергокомпании России, отчиталась о размере долгов россиян за тепло.
Обновлено в 07:09
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Космос

Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет

Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие

Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»

Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено в 16:20
Происшествия

«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР

Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках

В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.
Обновлено в 15:18
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
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