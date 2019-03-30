Политика
«Открытая Россия» ликвидированаLenta.ru 16:34
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Петербурге со льда Финского залива спасли 89 рыбаков
В Петербурге спасатели сняли со льда Финского залива 89 рыбаков.
Обновлено в 10:22
Музыка
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Протесты в Барселоне переросли в беспорядки
Обновлено в 10:07
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено в 19:29
Экономика
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России
Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено в 18:26
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за Погба
Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Атлетико» на выезде разгромил «Алавес»
Обновлено в 17:43
Экономика
Энергокомпании оценили долги россиян за отопление
Ассоциация «Совет производителей энергии», которая объединяет крупные энергокомпании России, отчиталась о размере долгов россиян за тепло.
Обновлено в 07:09
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках
В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.
Обновлено в 15:18
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45