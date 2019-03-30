Политика

«Открытая Россия» ликвидированаLenta.ru вчера в 16:34

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.
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«Открытая Россия» ликвидирована

Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров. По его словам, такое решение было принято на прошедшей конференции организации.
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Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского объявило о самоликвидации

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«Открытая Россия» ликвидирована

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Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Коммерсантъвчера в 16:30

«Открытая Россия» ликвидирована

РИА Новостивчера в 17:53

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Говорит Москвавчера в 17:15
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Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

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"Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.
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Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

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Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Невском был лишен прав

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Кино

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Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено вчера в 19:56
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Ахмат — Спартак 1:3

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Общество

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Эксперты издания PrimPress назвали ТОП-5 самых надежных машин, которые, по заверениям их владельцев, не ломаются десятилетиями.
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Экономика

Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
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СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
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Политика

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Массимилиано Аллегри: «„Эмполи“ оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 29-го тура серии А с «Эмполи» (1:0). «Эмполи» оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой.
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Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
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Каш Али укусил Дэвида Прайса за грудь и был дисквалифицирован

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Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
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ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность

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Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

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