Экономика
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья
Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жильяРБКвчера в 12:05
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил ко второму чтению поправки в закон «Об участии в долевом строительстве». Первое чтение законопроекта прошло 4 декабря, второе рекомендовано провести 18 декабря, сообщил РБК председатель комитета Николай Николаев.
РБКвчера в 12:05
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с чего всё началось
Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214, принял их и рекомендовал к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 18 декабря, рассказал “Ъ” его руководитель Николай Николаев.Коммерсантъвчера в 17:43
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Переход на эскроу-счета предлагают распространить на согласованные проекты
Красная веснавчера в 16:07
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Экономика
Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК»
Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».
Обновлено в 01:54
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.
Обновлено в 02:32
Экономика
«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:16
Экономика
Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей.
Обновлено в 02:17
Финансы
Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей
Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Экономика
Финансовой мощи США предсказали ослабление
Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП).
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика
Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года
Обновлено в 01:17
Экономика
Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России
В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс
Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных
По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.
Обновлено в 00:32
Экономика
Союз пекарей пожаловался на поставщиков и торговые сети
По словам Валерия Чешинского, ситуацию осложняет полное отсутствие взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей, которое не признает «объективных причин, влияющих на рост цен на хлеб».
Обновлено в 00:58
Экономика
Том Ли назвал справедливую цену биткоина
Как сообщает CCN, сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли расскзаал, что «мрачная» цена биткоина ($3400) является неправильной, поскольку ее реальная справедливая рыночная стоимость составляет от $13 800 до 14 800.
Обновлено в 02:47